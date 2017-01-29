蔡英文竹縣市發紅包 上千民眾到場
總統蔡英文年初二行程滿滿，今天（29日）下午先前往新竹縣褒忠義民廟發紅包，與前總統馬英九擦身而過，隨後再赴新竹市香山天后宮，兩宮廟均發出上千個紅包，現場人潮滿滿。
義民廟為客家文化信仰重鎮，上午馬英九先赴義民廟上香、與民眾打招呼，下午蔡英文則到義民廟發紅包，前後任總統擦身而過。蔡英文先在前縣長林光華、鄭永金，以及現任縣長邱鏡、客委會主委李永得淳陪同下上香，後發紅包。
現場吸引上千位民眾到場排隊，爭相從蔡英文手中領取紅包，還有高齡長者坐輪椅、拄枴杖等候；蔡英文隨後赴香山天后宮，在新竹市長林智堅、立委柯建銘陪同下，參拜已有357年歷史的天后宮，隨後則發紅包。
有熱情民眾一路追隨蔡英文自新北市到新竹市，天后宮前還有高齡95歲的市民，從蔡英文手中接過紅包。林智堅、柯建銘則一路陪同蔡英文發放紅包30分鐘，蔡英文也全程微笑，向鄉親致意。林智堅也從除夕到初二一共發出15000個紅包，祝賀市民新春愉快。
(中時)
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