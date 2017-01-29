初二請女婿 仁德萬龍宮席開50桌

台南市仁德區大甲里萬龍宮29日晚間舉辦近20年傳統的「子婿日全家福餐會」，附近民眾一起訂桌「請女婿」，席開50桌，場面相當熱鬧。中央社記者楊思瑞攝 106年1月29日

台南市仁德區大甲里萬龍宮今天晚間舉辦近20年傳統的「子婿日全家福餐會」，附近民眾一起訂桌「請女婿」，席開50桌，場面相當熱鬧。

萬龍宮管理委員會主委鄭耀輝表示，在大甲里一帶民眾利用每年的大年初二一起辦餐會「請女婿」，已有近20年的傳統，最熱鬧的時候曾經席開70桌。

除了請女婿的外，還有不少人家也藉機邀請親朋好友一起參加，成為地方上過年時的大事之一。

他說，今年準備的菜色每桌10道菜，除了到廟前廣場聚餐的50桌外，還有5桌是民眾預訂後「外帶」回家自己吃的。廟方並贊助舞台上的表演節目，讓參與餐會的鄉親更盡興。

鄭耀輝表示，他自己不但出身自大甲里，同時也是大甲里的「女婿」，參與這項傳統已經很久。現代人比較忙碌，似乎不像以前那麼重視年初二回娘家的傳統，但有必要保存下來，增加親朋好友間聯絡感情的機會。1060129

(中央社)