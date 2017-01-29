初二天氣晴 國道塞、樂園湧人潮

新埔智能生態園區舉辦的春遊新埔花園活動今天開幕，不少民眾入內泡溫泉。（莊旻靜翻攝）

六福村主題遊樂園出現人潮，遊行、表演吸引民眾。（六福村提供）

年初二天氣晴，國道上午出現塞車狀況，在回娘家之外，亦有不少民眾出門走春，六福村主題遊樂園吸引1.1萬人造訪，新竹縣新埔智能生態園區今天開始的「春遊新埔花園」活動，亦有上萬人次造訪，創單日入園新高。

六福村指出，今天入園人數達1.1萬人，也推出全新表演秀WOW PARTY，春節期間吸引遊客造訪。「春遊新埔花園」今開幕，新竹縣長邱鏡淳、台開集團董事長邱復生及現場藝術家，以「蘭花、茶花、百雀」創作彩繪燈籠，現場安排DIY活動，讓闔家大小都可以用畫出雲夢山丘與花鳥等美景。

日月潭百雀園去年10月底搬至新埔智能生態園區，園區內亦有上千品種茶花、數種罕見或台灣原生種蘭花，除此之外更有溫泉泡腳池，昨天吸引上萬人次處內熱鬧。六福村在春節即日起至2月1日間，推出「12歲以下兒童免費入園」優惠，憑本人身分證件或健保卡搭配戶口名簿，即可享免費入園。

(中時)