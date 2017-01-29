受川普入境禁令影響？ AIT：台免簽沒任何改變
美國總統川普日前簽署新行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國90天。消息一出引起全球關注，台灣部分也傳出免簽證計劃（VWP）可能受影響。對此，美國在台協會(AIT)今29日澄清，由美國國土安全部（DHS）管理的免簽證計畫，目前沒有任何改變。
為了抵禦潛在的恐怖分子，川普暫時實施入境限制，禁止對敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等7國發出簽證，同時對這7國持有綠卡的民眾，也不予接受。
發布的同時許多前往美國的班機已起飛，導致許多人抵達美國後遭拘留，令家屬大為不滿。其中，傳言川普的命令中還有撤銷申請簽證免面談計畫，或是與台灣有關的免簽證計劃，若屬實將影響台灣旅客進入美國的權益。
今美國在台協會發言人游詩雅受訪澄清，免簽證計劃(VWP)和簽證免面談計畫(Visa Interview Waiver Program)並非同一回事。她說，由美國國土安全部(DHS)管理的免簽證計畫(VWP)，目前沒有任何改變。
免簽證計劃(Visa Waiver Program，VWP)是美國在2012年10月2日宣布台灣加入免簽證計劃。根據VWP，符合資格之台灣護照持有人若滿足特定條件，即可赴美從事觀光或商務達90天，無需簽證。目前共有38國參與免簽證計劃。
(中時電子報)
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