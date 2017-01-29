菲軍反恐空襲擊斃15人 新購戰機派上場

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菲律賓南部反恐戰事，政府軍擊斃了至少15名恐怖分子，曾被菲律賓總統杜特蒂譏為「表演用機」的韓製FA-50戰鬥機，在這場戰鬥中也派上用場。

菲律賓三軍參謀總長安約（Eduardo Ano）今天在記者會上說，「這是FA-50第1次參與戰鬥任務，我們用了多種軍機，FA-50是其中1種。」

軍方於26日午夜在南蘭佬省（Lanao Del Sur）布提鎮（Butig）對「馬巫德集團」（Maute Group）及「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）分子進行了空襲，擊斃對方15人，傷7人，包括阿布沙伊夫首腦哈比倫（IsnilonHapilon）。

菲政府在前總統艾奎諾三世時代，以189億披索（當時約新台幣128億元）向南韓購買了12架FA-50，首4架分別於2015年11月及2016年12月交貨，但現任杜特蒂總統並不贊成這項軍購交易，一度譏稱FA-50「只能作慶典表演之用」。

杜特蒂認為，菲國需要的是具夜間戰鬥能力的直升機。

安約說，尾翼編號PH001與PH004的兩架FA-50戰鬥機，向恐怖分子的巢穴投擲了炸彈，展示出FA-50戰鬥機優異的夜間戰鬥能力，也適用於國內安全任務。

馬巫德集團與阿布沙伊夫均為活躍於菲國南部的恐怖組織，且已於2015年效忠伊斯蘭國（IS）。

阿布沙伊夫本活躍於菲國西南隅的蘇祿島（Sulu）與塔威塔威群島（Tawi-tawi），但菲國軍方取得的情報顯示，哈比倫最近奉IS之命，前往南蘭佬省視察設立新據點的可能性。

面對恐怖組織可能擴張的危機，軍方追擊行動仍在持續中。1060129

(中央社)