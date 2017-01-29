潘建志住家書房起火 懷疑電線走火
曾參選立委的精神科醫師潘建志，今天清晨6時許，位在文山區仙岩路的住宅發生火警，整棟大樓疏散40多人，潘與妻兒、岳母都在睡夢中驚醒，穿著短褲、睡衣逃離現場，現場2人被濃煙嗆傷送醫並無大礙，初步懷疑是電線走火，損失金額大約5萬。
警消早上6點多接獲報案趕到現場，火舌從陽台竄出，連大樓外觀都被濃煙燻黑，起火地點正是潘的書房，裡面有大量的文件和雜物，屋內大約4坪大小全部燒毀，潘懷疑是電線走火，所幸沒有延燒到其他房間。
據了解，潘與家人在臥房睡覺，聞到燒焦味，想要拿滅火器撲滅，但火勢已經很大，只好與家人和2名外勞從6樓跑到大樓中庭。由於潘飼養的愛貓還在屋內，消防人員又回到現場救貓，順利將他的愛貓救出，等待的過程，潘將貓抱在手上不斷安撫，感謝警消的救助。
大年初二發生火警，潘說「人沒事就好」，20分鐘撲滅火勢，至於確定失火原因，火調人員現場採證鑑識後將釐清原因。
(中時)
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