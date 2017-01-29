澳網男單決賽4盤 蠻牛挫費爸又戰成平手

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西班牙「蠻牛」納達爾發揮戰鬥韌力，今天在澳洲公開賽男單決賽第4盤，以6比3反擊「瑞士特快車」費德瑞，把比賽扳成平手，並逼進決勝的第5盤。

不甘示弱的納達爾，與費爸交手40分鐘後，在第4局破發的情況下，贏走這盤。1060129

(中央社)