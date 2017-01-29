日小將渡邊一平締200公尺蛙泳世界紀錄

19歲日本小將渡邊一平今天在東京大都會游泳錦標賽男子200公尺蛙泳決賽中，以2分6秒67佳績刷新世界紀錄，成為首位在這個泳項游破2分07秒的選手。

法新社報導，目前仍在大學就讀的渡邊一平打破了同胞山口昭宏在2012年締造的2分7秒01的舊世界紀錄。

渡邊一平曾參加2016年里約奧運男子100公尺蛙泳，但未晉級決賽。他在里約奧運男子200公尺蛙泳準決賽中曾破了奧運紀錄，最後在決賽名列第六。

渡邊曾奪得2014年青年奧運會（2014 Youth Olympics）男子200公尺蛙泳金牌。

2016年日本全國錦標賽（Japanese national championships）男子200公尺蛙泳決賽中，渡邊一平以2分9秒45的成績拿下亞軍，並獲得參加奧運的門票。（譯者：中央社周慧盈）1060129

(中央社)