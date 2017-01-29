大年初一熱映 《大釣哥》票房逼近千萬
黃朝亮導演，豬哥亮主演賀歲電影《大釣哥》28日（大年初一）票房氣勢如虹，台北單日170萬，全台累積逼近1000萬，一舉拿下大年初一「全台華語賀歲票房冠軍」。該片片名取自台語諧音「貼藥膏」，結合鄉土傳奇、純愛、黑幫、身世之謎，以及法庭攻防等元素，符合「本土長壽劇」的基本套路。
有影評認為，電影看來娛樂性充足，有笑有淚，和《大囍臨門》一樣沒黃腔、沒粗話，身兼投資者的豬哥亮，不再重複綜藝式浮誇，而是回歸電影演員的身份，幾場和藍正龍之間的父子親情戲，也有很好的情感發揮。
(中時)
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