台商在墨國遭槍殺 陸使館急救援、供領事保護
中國官媒中央電視台（CCTV）在臉書刊出一則新聞，報導內容是一名在墨西哥經商的台灣人在當地遭槍殺身亡，死者家屬尋求各方協助無果，最終改向中國駐墨大使館請求援助。陸使館隨即展開行動，趕往案發地實施領事保護，該案件也在陸外交官幫助下，在2周後成功逮捕嫌犯。
央視新聞片段旁白指出，中國駐墨大使館電話1/9接獲一通求助電話，內容指在墨西哥瓜納華托州萊昂市經商的台灣同胞遭槍殺身亡，死者家屬十分悲痛，在多方求助無果情況下，欲尋求中國駐墨大使館的領事保護。
中國使館對案件高度重視，次日飛抵萊昂市，向受害者表達慰問，並與負責此案的檢察官會面，促請對方全力偵辦。案發兩周後，萊昂市警方通知中國大使館，已逮到犯罪嫌嫌犯，使館人員也趕在開庭前，為家屬、律師、檢方間進行溝通。
隨後新聞畫面切到台胞家屬，家屬說：「從這個事情就可以看出來了，兩岸本來就是在一起的，要讓所有旅居在外國的台灣人知道，發生事情的時候，中國大使館能提供最有效的協助」。
中國駐墨大使館政務參贊姚飛接受採訪時說，中國駐墨大使管會繼續密切關注案件審理，相信犯罪人最終會受到制裁，並強調：「海峽兩岸同胞都是一家人，保護他們合法權力，是中國駐外使領館義不容辭的責任」。
(中時電子報)
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