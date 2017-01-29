奉IS指示擴張 菲南恐成聖戰新據點

在聖戰主義組織「伊斯蘭國」（IS）的指示下，活躍於菲國西南隅的恐怖組織阿布沙伊夫，正試圖擴張到民答那峨島本土，設立新的「聖戰」據點。

菲律賓三軍參謀總長安約（Eduardo Ano）今天透露，政府軍於26日在南蘭佬省（Lanao Del Sur）布提鎮（Butig）針對「馬巫德集團」（Maute Group）及「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）進行了砲擊與空襲行動。

這場空襲造成恐怖分子大約15人喪生，包括1名印尼籍恐怖分子，以及7人受傷，其中包括阿布沙伊夫首腦哈比倫（Isnilon Hapilon）。

哈比倫據信傷勢嚴重，若無法及時輸血及獲妥善的醫療，將會死亡。

馬巫德集團與阿布沙伊夫均為菲國本土恐怖組織，軍方情報顯示，他們在IS的命令下，正計劃在民答那峨島設立「哈里發國」。去年12月，哈比倫帶著一小批親信，包括2名外籍恐怖分子，深入南蘭佬省視察環境與地形。

南蘭佬省位於民答那峨島中部，距馬尼拉約1500公里。

馬巫德集團原本就活躍在布提鎮，而阿布沙伊夫的傳統地盤則是在民答那峨島西南隅的離島蘇祿（Sulu）與塔威塔威（Tawi-tawi）。這兩支已於2015年向IS宣誓效忠的恐怖組織，有可能整合力量在民答那峨島本土進行擴張。

安約說，對方正在進行地面偵察行動，「因此我們預期未來幾天會發生更多戰鬥。」

菲律賓有可能成為IS在東南亞的新據點。根據IS於2016年6月在宣傳網站公布的影片，1名馬來西亞人、1名印尼人以及1名菲律賓人，各自斬首了1名被指是西方間諜的白種人。

這名馬來西亞恐怖分子在影片中說，「如果你不能來敘利亞加入我們，那麼就到菲律賓去。」

去年12月接任參謀總長的安約，矢言在6個月內把多支恐怖組織的力量「削到最弱」，除了阿布沙伊夫、馬巫德集團，還有穆斯林分離組織莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF）。1060129

(中央社)