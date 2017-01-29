iPhone搬回美國製造 要實現有難度

美國總統川普致力推動在「美國製造」商品，但要蘋果公司（Apple）停止在中國大陸製造經典手機iPhone真的有可能實現嗎？有些分析師認為沒有那麼簡單。

法新社報導，儘管其他大企業承諾在美國國內製造就業機會或投資，設法要安撫新政府，但蘋果仍保持低調。

蘋果主要代工廠商鴻海這個月證實，正考慮與日本的軟體銀行公司（SoftBank）在美國投資70億美元，來製造面板。

鴻海創辦人郭台銘在台北告訴記者，他已經與蘋果等主要客戶討論過關於赴美投資的事情，他們也願意投資。

鴻海沒有透露進一步細節，蘋果也拒絕置評。

環球股票研究公司（Global Equities Research）分析師周德瑞（Trip Chowdhry）認為，將製造業帶回有許多客戶在的美國，比較像是符合人情世故的舉措，而不是政治性舉措。

周德瑞說：「必須在本土市場製造本土的產品。」

周德瑞表示，在本土製造商品可以更妥善管控配銷網絡，讓製造商為本土市場量身訂做商品。

不管是否有政治動機，根據IHS公司製造流程首席分析師潘西卡（Dan Panzica），蘋果的立場跟為了減少成本，將美國工廠移到海外的製車商不一樣。蘋果從來沒有將就業機會移到海外過，他們是在當地創造就業機會。

蘋果在亞洲受益的地方，已經遠超過組裝智慧型手機、平板電腦或筆電的代工廠。總部位在加州的蘋果仰賴企業組成的密集生態系統，為他們製造各個裝置的零組件。

大陸也提供重要原料的來源，以及低廉、有彈性和充裕的勞工，讓iPhone組裝線順利運作起來。

根據端點技術公司（Endpoint Technologies）分析師凱伊（Roger Kay），沒有利用「更多機器人和較少的勞動力」，要將這樣的情況複製到美國會非常困難，也破壞了在美國當地創造就業機會的政治目標。

市場研究機構高德顧問公司（J. Gold Associates）技術分析師高德（Jack Gold）表示，「如果你需要從中國運來所有的零件，就為了在這裡製造手機，實在很不合理。」（譯者：中央社陳昱婷）1060129

(中央社)