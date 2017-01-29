男網史上第一人，費德勒奪生涯第18座大滿貫冠軍。(美聯社)

澳網最終男單決賽對決，35歲前球王費德勒經過5盤大戰之後，3比2擊敗納達爾，拿下生涯第18座大滿貫賽冠軍，成為男子網壇史上第一人。

費德勒與納達爾兩位前球王29日會師澳網最後決賽，經過將近4小時五盤激戰之後，35歲的費德勒最終以6比4、3比6、6比1、3比6、6比3擊敗小他5歲的納達爾，拿下生涯第18座大滿貫賽冠軍，同時也是男子網壇史上第一人。

費德勒與納達爾可說是宿敵，兩人過去交手34次，納豆取得23勝11敗的絕對優勢，而且在2009年第一次拿下澳網冠軍的對手就是費德勒，當時是5盤大戰，相隔8年再次於墨爾本之巔對決，相同的情形再次出現，但這次情形不同了，費德勒的拚戰精神讓滿場球迷感動不已，並且終結了兩人在滿貫賽決賽的5連敗。

此役，費德在第7局率先破發，6比4搶下首盤勝利；次盤，納達爾在第1和第3局突破費德勒的防線，取得4比0領先優勢，雖然費德勒在第6局回破，但仍以3比6失守。

經過短暫休息後的費德勒，發動強攻，成功2度破發後，6比1輕鬆拿下第3盤；關鍵第4盤，已無退路的納達爾，在第4局奮勇破發，同時也靠著這個破發優勢，6比3般平盤數。

比賽來到決勝盤，兩大名將在近29000名觀眾的鼓掌聲中神情格外亢奮，納達爾一上來就破了費德勒的發球局，領先優勢一路來到3比2，沒想到納達爾卻在第6局出現回擊失誤，費德勒回破成功，3比3平手，第7局強勢直落4分保發，反取得4比3超前。

第8局，費德勒終於掌握住第5個破發機會，將比數拉開至5比3；第9局，費德勒躲過2個破發點，先以愛司球取得冠軍點，然後再以大角度斜線穿越球，繼2012年溫布頓之後，拿下生涯第18座大滿貫賽冠軍。

(中時電子報)