川普移民與難民新令 菲府：尊重美政策

美國總統川普禁止難民進入美國，且限制七個穆斯林國家的人民入境，菲律賓總統府馬拉坎南宮表示，若影響到菲人將透過外交部交涉，但會尊重美國政府的政策。

馬拉坎南宮通訊暨作業部長次長巴納厄（Ana Marie Banaag）今天下午在國營dzRB廣播電台表示，現在就川普的移民政策發表評論為時過早，因為菲律賓駐美國大使館還沒有接到正式的通知。

但巴納厄說，「如果美國政府有任何禁令，我們尊重他們的政策，這是他們的權力。」

川普於馬尼拉時間昨天簽署行政命令，在四個月內停止接納難民，也在90天內暫時不准伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門七個穆斯林國家的人民入境。

巴納厄說，如果美國的新政策影響到菲律賓旅客或菲律賓移民，馬尼拉將透過外交部進行交涉，但會尊重美方的政策。

如果美國禁止穆斯林國家人民入境的政策是為了反恐，那麼菲律賓在不久後恐怕也將受到牽連，因為菲國南部也有許多穆斯林省份，且情報顯示，伊斯蘭國（IS）正計劃在民答那峨島設立新據點。1060129

(中央社)