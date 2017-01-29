大馬陸客快艇沉沒 救起25人
中國大陸駐馬來西亞亞庇總領事館傍晚表示，根據沙巴州海事局指揮中心消息，載有28多名陸客、稍早在當地外海失聯的快艇上，已有25名陸客被救起。
新華社報導，經過搜救，馬來西亞救援人員已發現遊艇上的大部分人員，當時他們正在海上漂浮。至於遊艇則已經斷裂翻覆，沉入海中。
根據稍早的報導，這艘遊艇發生意外後，有2名船員游泳上岸報警，另1名船員則協助船上的陸客自救。
馬來西亞海事執法局表示，這艘快艇載有28名陸客，另有3名船員。出事地點可能位在沙巴外海的的迪加島。
報導指出，失聯陸客的家屬說，這批陸客28日上午10時出海前往沙巴外海的環灘島，但快艇未準時抵達。當地旅行社一度以為團員直接返回亞庇市區，而未留意去向。
家屬表示，快艇直到28日晚間6時都未返回碼頭，旅行社才查覺有異而報警。
至於這些陸客的身分，中國大陸駐亞庇總領事館先前只確認其中18人的護照資訊。1060129
(中央社)
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