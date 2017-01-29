澳網男單決賽5盤 費爸擒蠻牛再奪金盃

「瑞士特快車」費德瑞今天在澳洲公開賽男單決賽第5盤，在破發情況下，後來居上以6比3擊退西班牙「蠻牛」納達爾，並以6比4、3比6、6比1、3比6、6比3，3比2盤的優勢贏得最後勝利，摘下個人生涯第18座大滿貫賽金盃。1060129

(中央社)