澳網》半年傷痛的磨勵 費德勒再創生涯巔峰

奪冠瞬間，費德勒興奮高舉雙手。(美聯社)

費德勒擊敗納達爾，奪下生涯第18座大滿貫金盃。(美聯社)

2016年費德勒飽受傷病所擾，錯過了大半個賽季以及最重要的里約奧運，但這位35歲老將並沒有失志，反而讓他的意志力更上層樓，澳網決賽遭遇宿敵納達爾，即便生涯對戰落居絕對劣勢，不過瑞士天王，在相隔7年之後再次拿下澳網冠軍，同時也是他生涯第18座大滿貫賽金盃，世界排名回升至前10，在世界男子網壇上豎立起一道難以超越的「費德勒障礙」。

費德勒賽後從偶像手中拿下冠軍獎盃以及370萬澳幣獎金後眼眶泛紅略為激動的表示，「真的很不可思議，賽前並未預期能夠打進決賽，尤其是網球這項運動一旦受傷後就很難回到巔峰，因此要感謝我的團隊，在過去兩個月的協助我復健，可以重新回到這個舞台要感謝太多人了，納達爾可說是我在網壇這條路的強敵，他督促了我有不斷往前的動力，這是一座夢幻城市，也是我生涯難以忘記的一段旅程，謝謝大家。」

沒能成為公開年代以來第二位在四大滿貫賽都能拿到2次冠軍的納達爾難掩失望表情說，「恭喜費德勒贏得冠軍，這場真是一場艱苦的戰役，但我很享受在這裡打球的感覺，尤其是難忘球迷熱情的掌聲，畢竟手腕自從受傷後很努力的復健，能夠打到決賽已經很滿意了。」

費德勒此次在澳網先後擊敗柏蒂奇、錦織圭、瓦林卡與納達爾，成為1982年韋蘭德之後，第一位在四大賽擊敗4位世界排名前10的球員而奪冠的男子選手。而且也是2002年山普拉斯之後，再次出現以第17種子身分拿下金盃的球員。

費德勒與納達爾兩人在四大賽決賽第9度碰頭，前8次納達爾贏了8次，尤其是在紅土的法國公開賽贏得4次，溫布頓與澳網各贏過1次，反觀，費德勒只在2006與2007年的溫布頓擊敗過納達爾，這次是相隔10年之後，第3次在大滿貫賽巔峰之戰擊敗西班牙蠻牛，賽後激動的向天空高喊，宿敵之戰的勝果得來不易。

(中時電子報)