劉德立主持駐巴拿馬大使館慶祝春節聯歡

中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦於當地時間28日晚間，在巴京金麒麟中餐館主持中華民國駐巴拿馬大使館慶祝春節聯歡晚會。

包括僑務委員暨台灣商會會長劉賀夫婦、僑務諮詢委員江顯鎮夫婦、台僑協會會長陳五湖夫婦、中巴文化中心董事長陳中強夫婦、該中心第一副董事長羅銀洲、第二副董事長章辭修夫婦、第三副董事長古仲山夫婦、箇郎分行經理邱聰賢、僑務榮譽職、台商代表、中巴文化中心董監事成員及駐館全體員眷等計120位台灣鄉親與華僑同胞與會同歡。

劉德立致詞時首先感謝鄉親及僑胞踴躍參與並表示，這是他駐巴第2次主持春節聯歡晚會，強調相聚即是緣分，他與妻子甚為珍視與鄉親間的情誼並向在座僑領先進長年為促進僑社和諧、凝聚僑胞對政府向心力及回饋當地社會所作的努力致上最崇高敬意。

劉德立還說，今年在國際變局中，中華民國外交工作依然面對眾多挑戰，他將率領駐巴拿馬大使館團隊秉持總統蔡英文揭示「謙卑、謙卑、再謙卑」的精神，保持審慎樂觀態度，以開放心態，用創新思考，竭盡所能以爭取中華民國最高的國家利益。

他強調「讓台灣走向世界，讓世界走進台灣」，一直是全體台灣人民共同期待，而在最前線打拚的外交人員，是此一理想得以實踐重要推手之一。

劉德立並向在場僑胞介紹於15日抵巴執行駐館與巴京市政府合作推動乒乓球訓練體育交流計畫的教練黃榮欽夫婦；另說明駐館與巴衛生部合作推動人道援助醫衛計畫，將於2月安排國泰綜合醫院專業醫療團隊來巴為巴國弱勢民眾15人免費進行人工膝關節置換手術，屆時將舉辦有關攝護腺及關節保健醫療講座以嘉惠僑胞。

劉德立續向在場僑胞介紹於去年10月11日抵巴的國合會園藝專長技師黃國林夫婦，說明黃國林是台巴政府於去年3月9日簽署雙邊技術合作協定，重啟技術團工作後首派的技師，負責與巴農牧部共同執行「柑橘黃龍病病蟲害綜合防治能力建構及技術移轉計畫」。

劉德立並祝福中華民國與巴拿馬兩國邦誼永固、歷久彌新，兩國人民國泰民安、風調雨順，在場貴賓身體健康、吉祥如意，丁酉雞年行大運。

席間，駐館同仁以勁歌熱舞帶動節慶熱鬧氣氛並準備摸彩、卡拉OK、猜謎及發放紅包袋等連串節目，晚會在與宴貴賓合影留念下畫下圓滿句點，歷時2小時30分。1060129

(中央社)