川普移民禁令 美科技業譴責同時挺員工

美國科技產業僱用大量外籍員工，數家大型科技公司警告他們的員工，有關總統川普下達暫時禁止7個穆斯林國家人民入境的禁令，並譴責這項行政命令。

路透社報導，若干企業領袖稱此行政命令不道德、也不美國，Netflix公司執行長哈斯汀（Reed Hastings）稱這是「悲傷的一週」，「該是時候，串連起來保護美國自由和機遇的價值」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普行政命令禁止約1億3400人入境美國，遭科技業領袖譴責，因出生在外國的企業家造就科技業的成功。

谷歌（Google）對員工寄發便簽，敦促遭禁令涵蓋國家的員工取消旅行計畫，儘管他們有簽證或綠卡。7個受影響穆斯林國家為伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門。

CNN看到的便簽內容寫說：「請不要出美國旅行，直到禁令解除。禁止入境的命令目前僅實行90天，不過在鮮少或毫無警告情況下，可能延長。」

谷歌聯合創辦人布林（Sergey Brin）27日晚參與舊金山國際機場的抗議群眾。他是俄羅斯移民，告訴CNN說是以個人身份參與抗議活動。

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）發給員工的信寫說，川普的命令「不是我們支持的政策」，「沒有移民，就沒有蘋果，更不要說讓我們成功和創新的方式。」，他承諾協助受影響員工。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）是來自印度的移民，他28日告訴員工，公司有76名員工來自受影響的國家，他承諾向他們提供「法務顧問和協助」。

另外，出生在南非的特斯拉汽車（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）發推文說：「全面禁止來自特定穆斯林國家的公民入境，不是解決這個國家面臨挑戰的最佳方式。」1060129

(中央社)