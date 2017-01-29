巴拿馬各大報廣泛刊登劉德立專訪
「巴拿馬星報」、「吾報」、「評論報」及「巴美日報」4大報於當地時間28日以大篇幅刊登中華民國駐巴拿馬大使劉德立專訪，詳介台巴雙邊合作成果暨農曆新年意義。
專訪要點包括：農曆新年習俗：上述各報均廣泛報導劉德立闡釋的農曆新年習俗及意義，包括「年」的典故、圍爐團圓傳統及年菜的吉祥象徵、紅包蘊含的孝道精神、各項風俗禁忌以及12生肖文化等。
台巴雙邊交流成果：巴拿馬是台灣重要友邦，劉德立自2015年10月抵任後戮力增進雙邊關係，已簽署4項雙邊協定（包括「台巴洗錢及資助恐怖分子相關情資交換合作協定」、「台巴雙邊合作瞭解備忘錄」、「台巴技術合作協定」及「移民事務與防制人口販運合作協定」），並據以展開各項雙邊合作計畫，迄已順利執行與巴總統府及教育、衛生、治安、都市清潔相關部會以及地方政府等逾20項合作計畫。
台灣技術團已於去年恢復駐巴，以推動柑橘類黃龍病防治、巴國花「鴿子蘭（聖神蘭）」復育及海蝦病害防治等計畫。
今年雙邊合作計畫：駐巴拿馬大使館正進行的雙邊合作要案，包括與巴京市府合作執行「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」，以促進台巴體育交流；另台灣醫療團隊並將來巴為弱勢民眾免費進行人工膝關節置換手術，以落實人道援助理念。1060129
(中央社)
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