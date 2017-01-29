孫儷緊盯鄧超難得放閃？下一秒炸裂笑翻

孫儷和鄧超常鬥嘴，互動十分逗趣。（圖／取材自孫儷微博）

大陸女星孫儷和演員老公鄧超結婚6年多，育有一雙兒女，夫妻倆時常在網上鬥嘴，逗趣互動深受粉絲喜愛，今（29日）孫儷在微博上傳影片並發文，乍看下以為娘娘難得放閃，沒想到大家看完影片卻笑歪一片。

影片中，鄧超、趙麗穎、彭于晏主演的電影《乘風破浪》，宣傳海報就貼在電梯門上，而只要電梯門一打開，位子剛好在正中間的鄧超，便會被撕成兩半，畫面看來相當逗趣，孫儷見狀則幽默說：「我就這樣靜靜的看著你」，不改夫妻倆互虧的日常。

影片一曝光，網友也紛紛留言「忍不住大笑」、「看著超哥被撕扯，娘娘開心的笑了」、「這就是傳說中的開門大吉」，而向來喜歡回覆老婆貼文的鄧超，也前來親回「炸裂」、「開檔」，逗樂大家。

(中時電子報)