川普7國禁令 梅克爾譴責： 一竿子打翻一船人

川普日前在白宮總統辦公室簽署7國公民入境禁令，引起外界極大的批評聲浪。(美聯社)

美國總統川普一道7國公民入境禁令，不只惹火國內民眾包圍機場抗議，世界多國領導人也對此無法苟同。德國總理梅克爾譴責此政令，認為川普作法是一竿子打翻一船人；英國首相梅伊也改口稱，「不同意」有關禁令，並表示若有英人受牽連，將提出申訴。

根據BBC報導，成為禁令當事國的伊朗對此非常不滿，伊朗外交部形容這是對穆斯林世界的侮辱，並指會以「適當的法律及外交方式回應」。外界推測伊朗將禁止美國人入境。

德國總理梅克爾的發言人說，梅克爾認為，打擊恐怖主義不能用懷疑的眼光，看待某個種族和信仰的所有人。

甫與川普見過面的英國首相梅伊早前表示，美國的政策「由美國自行決定」，但其後又發聲明指「不同意」有關禁令，並說如果禁令影響英國公民，將向美國提出申訴。

加拿大總統杜魯多則直接聲明，歡迎逃避戰火的難民們前往加拿大，而不管他們是什麼信仰。

倫敦首位穆斯林市長薩迪克·汗表示，這樣的禁令「可恥、殘酷」。他說，這樣的新政令是對自由和寬容等美國立國價值觀的迎頭打擊。

川普的行政命令禁止所有伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門的公民入境，期限為90日，即使他們持有合法簽證或合法在美國永久居留的綠卡，都會暫時被拒諸門外。

另外，持有雙重國籍的人也會受到影響，同時持有英國及伊朗雙重國籍的公民，就不能入境美國。

(中時電子報)