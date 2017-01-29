陸客在馬來西亞翻船 驚動習李作指示

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中國大陸國家主席習近平、國務院總理李克強今晚針對馬來西亞陸客遊艇沉沒，分別作出指示，要求加大與馬來西亞相關單位的協調力度，全力搜救，並啟動因應機制協助救援。

新華社報導，習近平在指示中，要求外交部和北京駐馬來西亞使領館加強與當地相關單位聯繫，加大協調力度，全力做好搜救工作。交通運輸部、國家旅遊局等單位要立即啟動因應機制，協助馬方儘快展開救援。

李克強則批示，要求敦促馬來西亞加大力度，全力搜救失聯陸客「絕不漏掉一人」。在境外中國大陸公民保護機制架構下妥善處理相關事宜，維護合法權益，並會同有關地方做好家屬訊息通報、安撫等工作。

報導指出，依習、李二人要求，中國大陸外交部和北京駐馬來西亞使領館加強與馬方溝通，派員參與搜救，並敦促馬方有關單位全力施救。交通運輸部、國家旅遊局等單位則啟動應急機制，協助展開救援。

1艘載有28名陸客的馬來西亞遊艇，28日晚間在沙巴外海斷裂翻覆沉沒。到今天傍晚為止，已救起其中25人。1060129

(中央社)