劉德立夫婦與巴最高法院長闔府早餐敘事
中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦於當地時間28日早上與巴拿馬最高法院院長阿育夫婦餐敘，阿育96歲高齡的父親Jose Ayu Hung及兩位女公子Gabriela Ayu Prado及Melina Ayu Prado在座。
劉德立首向阿育（Jose Ayu Prado）闔府拜年稱，當天適逢農曆大年初一，是台灣最重要的傳統節日，特邀阿育闔府早上餐敘，歡慶佳節。
劉德立繼向阿育闔府簡介台巴雙邊合作近況略稱，駐館正與巴京市府合作推動「桌球國手及教練培訓計畫」，中華民國政府所派的專業桌球教練已於15日抵巴，目前正為巴國選手進行為期3個月的密集訓練；另2月駐館將安排國泰綜合醫院專業醫療團隊來巴義診，為15名巴國弱勢民眾免費進行人工膝關節置換手術。阿育夫婦聞後稱善。
阿育續與劉德立就巴國政情、他兩次應邀訪台見聞（2011年6月以檢調總長身分及2016年6月以最高法院院長身分）及兩人共同朋友近況廣泛交談。阿育表示，對台製3C產品的先進印象深刻。餐敘歷時約90分鐘，結束前兩人依中國傳統習俗互贈紅包恭賀新年「大吉大利，吉祥如意」，賓主盡歡。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。