劉德立夫婦與巴最高法院長闔府早餐敘事

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦於當地時間28日早上與巴拿馬最高法院院長阿育夫婦餐敘，阿育96歲高齡的父親Jose Ayu Hung及兩位女公子Gabriela Ayu Prado及Melina Ayu Prado在座。

劉德立首向阿育（Jose Ayu Prado）闔府拜年稱，當天適逢農曆大年初一，是台灣最重要的傳統節日，特邀阿育闔府早上餐敘，歡慶佳節。

劉德立繼向阿育闔府簡介台巴雙邊合作近況略稱，駐館正與巴京市府合作推動「桌球國手及教練培訓計畫」，中華民國政府所派的專業桌球教練已於15日抵巴，目前正為巴國選手進行為期3個月的密集訓練；另2月駐館將安排國泰綜合醫院專業醫療團隊來巴義診，為15名巴國弱勢民眾免費進行人工膝關節置換手術。阿育夫婦聞後稱善。

阿育續與劉德立就巴國政情、他兩次應邀訪台見聞（2011年6月以檢調總長身分及2016年6月以最高法院院長身分）及兩人共同朋友近況廣泛交談。阿育表示，對台製3C產品的先進印象深刻。餐敘歷時約90分鐘，結束前兩人依中國傳統習俗互贈紅包恭賀新年「大吉大利，吉祥如意」，賓主盡歡。1060129

(中央社)