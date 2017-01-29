初二大樂透開出 1億獎金3注均分

台彩大樂透春節加碼，祭出春節史上最高加碼彩金10億元，許多民眾29日初二攜家帶眷前往彩券行試手氣。(杜宜諳攝)

第106000010期大樂透今晚開獎。中獎號碼為03、08、09、12、14、22，特別號46

第106000010期49樂合彩，中獎號碼為03、08、09、12、14、22

大樂透初二春節大紅包今晚開獎，中獎號碼分別為05、07、11、16、22、31、36、40、42、43

實際中獎獎號以台彩公布為準。

稍晚，台彩公布今晚大樂透頭獎金額1億元共有3注，每注各得0.33億元，分別於基隆市七堵區的領你發行、桃園市中壢區的怡富彩券行及苗栗縣頭份鎮的連連發彩券行開出。

(中時電子報)