嘉義青年學子的記憶在春節後將消失

配合嘉義市政府春節過後整建火車站前廣場，公車處嘉義站將從2月1日起封閉。（余信賢攝）

嘉義火車站前的縣公車站體將在2／10拆除。（余信賢攝）

嘉義火車站前的公車站已經使用超過半世紀。（余信賢攝）

嘉義市火車站前的公車站至今已有57年的歷史。（余信賢攝）

配合嘉義市政府春節過後整建火車站前廣場，公車處嘉義站將從2月1日起封閉，各路線班車自大雅總站發出後，不再駛進嘉義站區內。公車站體將在2月10日拆除。嘉義市火車站前的公車站至今已有57年的歷史，這裡有著許多青年學子的記憶以及嘉義山海區人士交通轉運的重地。

由於這座位在嘉義火車站前的公車站已經使用超過半世紀，這裡充滿了許多雲嘉地區青年學子以及嘉義山海區鄉親到嘉義市區重要的轉運點。許多嘉義人在這裡相遇、相戀到成家，因此許多嘉義鄉親對於要拆除這個公車站相當的不捨。縣公車處長吳金對表示，縣公車嘉義站於1961年啟用，耐用年限35年，雲嘉嘉聯合治理平台中，縣、市長共識合作，鑑定結果出爐後，決議縣府自拆，拆除工程費用七萬餘元。

嘉義市母語文化教育學會理事長高基榮表示，對於火車站前的公車站的這個空間，比較希望遷移到附近台鐵的閒置空地，希望是以異地重建的方式來保留，將來可以將公車站的空間作為文創展示空間。

嘉義市城市作家陳俊文也寫了一段短文來紀念這座即將走入歷史的公車亭，寫著：再見了，嘉義人的共同回憶，公車票亭，說大不大，說小不小，說是歷史建築有點前遷強，也談不上美觀，只能說是和諧不突兀，若能用它來代表樸實無華的嘉義人，所凸顯出來的城市意象，夠了。

(中時)