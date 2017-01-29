川普禁令 穆斯林國家憂損打擊恐怖主義

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全世界穆斯林人口最多的國家印尼今天表示，美國總統川普限制穆斯林移民，損害全球打擊恐怖主義。伊朗外長也說，這對極端分子是份大禮。

法新社報導，對川普（Donald Trump）下令暫停讓難民進美國，並對7個穆斯林國家旅客實施嚴厲的新控管，印尼外交部表示「深感遺憾」。

7個穆斯林國家為伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門，印尼未名列其中。

印尼外交部發言人納希爾（Arrmanatha Nasir）告訴法新社：「即使此政策是美國職權，印尼深表遺憾，因為我們相信這會影響全球打擊恐怖主義，對難民管理造成負面影響。」

納希爾說：「將激進主義和恐怖主義與特定1個宗教扯上關聯是個錯誤。」

伊拉克名列遭禁國家，而巴格達的美國大使館在臉書表示，這7國擁有雙重國籍的民眾將會被禁止入境美國，除非擁有美國護照。

巴格達居民阿提德（Nibal Athed）回應這則臉書貼文說：「這是達伊沙（Daesh）的決定」。達伊沙即伊斯蘭國（IS）。

同遭禁令限制的伊朗的外交部長查瑞夫（Javad Zarif）今天表示，川普此舉「將載入歷史，是對極端分子和他們的支持者的偉大禮物。」

查瑞夫發推文說：「集體歧視有助恐怖分子招募，極端蠱惑民心的政客極力加深斷層，使其成員膨脹。」

要取得簽證，對伊朗人來說過程艱難，他們必須到土耳其或阿拉伯聯合大公國，距離伊朗最近的美國大使館申辦。

波斯語英國廣播公司（BBC）報導，9000名尋求庇護的伊朗人現在受阻土耳其。

住在洛杉磯的律師博哈尼（Saam Borhani）表示，前總統歐巴馬任內，升高伊朗和美國間關係將改善的希望，新總統川普已一逕丟棄。

伊朗主要日報「人民日報」（Hamshahri）頭條寫說：「美國切斷與伊朗人民關係」

改革派「公民報」（Shahrvand）頭版寫著：「川普的牆到了伊朗。」 （譯者：中央社羅苑韶）1060129

(中央社)