台商遭殺求助陸使館？外交部回應

中華民國駐墨西哥代表廖世傑（左）（圖/中央社 105年6月23日）

大陸官媒中央電視台（CCTV）在臉書刊出「台商墨國遇害，求助陸使館」的新聞片段，引起廣大網友熱議，質疑我國外交部在獲知該案時，是否有確實提供協助？對此，中國民國政府外交部指出，我駐墨代表處一直有與墨國檢警單位保持聯繫，代表廖世傑亦有向死者家屬慰問。

對於央視刊出，台商在墨西哥遭槍殺身亡，家屬多方求助無門，最終轉向陸駐墨大使館求助的新聞片段，根據《蘋果日報》報導，外交部說明證實，該名台商於1/9在墨西哥遭槍殺身亡，我駐墨國代表處聞訊後，一直有和墨檢警單位保持聯繫，駐墨西哥代表廖世傑亦有慰問死者父親、向旅墨同鄉會告知案件，及提供後續相關協助。

外交部強調，墨西哥檢方宣布破案後，代表廖世傑立即飛抵當地聽取案情簡報，對墨方積極辦案懷感謝之情。

(中時電子報)