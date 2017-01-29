川普改組國安團隊 極右派心腹巴農影響力升高

白宮策略長巴農是川普重要心腹，未來將在重組的國安團隊擁有一定的影響力。（美聯社）

美國總統川普上任近10天，忙著簽署一堆文件。28日他簽署了2份總統備忘錄和1項行政命令，改組白宮國安會和國土安全委員會，要求五角大樓30天內提交打擊敘利亞、伊拉克境內「伊斯蘭國」武裝的計畫，並對政府官員離任後從事遊說活動作出限制。其中值得注意的是，其極右派心腹巴農在改組後的國家團隊將擔任要角。

新華社消息，根據總統備忘錄，重組白宮國安團隊架構的重點之一是提高美國對數位威脅的因應能力。備忘錄稱：「21世紀美國面臨的安全威脅超越國際邊界，應對這些挑戰，美國政府決策機制和程序必須進行相應轉換和適應。」

改組國安團隊在人事的安排上，川普也做了若干調整。白宮策略長、前川普競選團隊首席執行長巴農(Steve Bannon)將定期參加重組後的國安會最高級別會議，國務卿和國防部長也是這一會議成員。美國媒體認為，極右派色彩濃厚的巴農，將對川普外交和安全政策的影響力增強。

針對打擊「伊斯蘭國」戰略，相關備忘錄稱，美國不會包容「伊斯蘭國」或與其談判，將加強美國領導的反「伊斯蘭國」聯盟，削弱「伊斯蘭國」獲得的財政支持，並將把公共外交、資訊戰、網路戰等作為打擊「伊斯蘭國」的非戰場手段。

根據行政命令，自2017年1月20日起，政府官員離職5年內不能從事與本部門相關的遊說活動，終身不得代表任何外國政府或外國政黨遊說，任職期間不得從註冊遊說者或遊說團體收受禮物。

不過，美國媒體認為，這道行政命令實際上削弱了對政府官員離職後從事遊說活動的限制。在歐巴馬政府時期，所有政府官員離任兩年內不得從事任何遊說活動，而川普政府雖將期限延長至5年，但僅限於從事與其所在部門相關的遊說活動，意味著官員離職後可以立即從事針對其他政府部門的遊說活動。

(中時電子報)