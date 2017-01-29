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排玩具被翔翔鬧場全打掉 飛飛好脾氣超淡定

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排玩具被翔翔鬧場全打掉 飛飛好脾氣超淡定
范范和黑人育有雙胞胎兒，一家擁有高人氣。（圖／取材自黑人臉書）
排玩具被翔翔鬧場全打掉 飛飛好脾氣超淡定
飛飛專心排玩具，卻被翔翔一手全打落。（圖／取材自黑人臉書）

藝人范瑋琪（范范）和陳建州（黑人）婚後生下一對雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，兩萌娃擁有高人氣，可愛模樣常在臉書吸引大批網友按讚留言。今（29日）黑人分享一段飛飛玩玩具，卻被翔翔鬧場的影片，但飛飛竟一點都沒生氣，被網友大讚脾氣超好。

影片中，飛飛專心地把好幾輛玩具車整齊排在椅子上，邊擺還邊模仿車子倒車的「ㄅㄟㄅㄟ聲」，一旁的翔翔則是走來走去，偶爾又停下來看看電視，看似對玩具車較沒興趣，但沒想到飛飛排到最後快將全部車子都排好時，翔翔卻突然衝過去先是打掉一輛，接著再掃掉一整排玩具，讓爸爸黑人看了也傻眼。

不過，面對弟弟的失控鬧事，飛飛卻相當冷靜，還等看完電視、翔翔走掉後，再把掉落的車子一一撿起，超淡定反應被網友直誇「脾氣超好」、「飛飛是好哥哥，很包容弟弟」。

(中時電子報)

關鍵字：黑人陳建州范瑋琪范范飛翔
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