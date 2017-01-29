載病患就醫 救護車被撞翻
嘉義縣消防局布袋91救護車傍晚6點半左右，載送一名疑似酒駕騎機車自撞路樹受傷的黃姓男子送醫，行經台82線快速道路和嘉157線路口時，遭一輛綠燈直行的黑色休旅車攔腰撞上，救護車當場翻覆，不但原本已氣息微弱的病患再遭重創，救護員也被救護器材撞傷，導致頭部撕裂傷，事後黃姓男子已緊急開刀搶救中，至於雙方肇責，警方還在釐清中。
嘉縣消防局第一大隊表示，事發當時，布袋91載著病患由布袋往朴子方向急駛，行駛到157線和82線交叉路口時遇到紅燈，經減速慢行，開到路口一半時，突遭一輛太保市往東石方向行駛，由呂姓男子駕駛的黑色休旅車直接撞上，車內正在替病患載氧氣面罩、清洗傷口的李姓救護員一度被壓在擔架下，但第一時間就自行脫救爬出車外，至於開救護車的王姓司機和休旅車車上一家五口都有輕微擦傷，皆自行就醫治療，並無大礙。
消防局強調，救護車一路鳴笛開警報器，且當時正在執行公務，遇號誌有優先通行權，不過休旅車當時是綠燈直行，雙方肇責有待警方調查，至於黃姓病患原本狀況危急，經搶救後生命跡象暫時穩定下來，目前還在開刀房治療中。
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(中時)
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