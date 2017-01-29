苦戰5盤 費爸險勝蠻牛澳網再捧冠軍金盃
「瑞士特快車」費德瑞克服年齡障礙，今天在澳洲公開賽男單決賽經5盤大戰，以3比2的盤數力克天敵西班牙「蠻牛」納達爾，強摘個人破紀錄的第18座大滿貫賽金盃。
高齡35歲的費爸，在這場天王對決的經典大戰中，跟納達爾你來我往，膠著纏戰，最後方以6比4、3比6、6比1、3比6、6比3，驚險勝出，成為45年來年紀最長的大滿貫賽贏家；費爸至今贏得18座滿貫賽金盃，在歷來滿貫金盃排行榜上，以4座滿貫金盃的差距，壓過美國「山大王」山普拉斯（Pete Sampras）和蠻牛納達爾各笑擁的14座滿貫金盃數。
費爸在第2個冠軍點下球得分，確定贏得最後勝利，終結2012年溫布頓網賽以來的5年滿貫冠軍荒後，興奮的雀躍而起，並快樂流淚。
無論是費爸或蠻牛，都未曾預期會殺進爭冠決賽，但兩人在另2大天王－塞爾維亞球王喬科維奇、英國希望莫瑞中箭落馬出局後，抓住機會努力以赴，終於風華再現，重演兩人著名的滿貫決賽爭冠對決戲碼。
兩人是交手35次的宿敵，納達爾以23勝12敗壓過費爸，包括在滿貫賽決賽的6勝3敗，其中一次是2009年澳洲公開賽決賽，那次決賽納達爾與費爸鏖戰5盤才獲勝。
此役兩人經過3小時又38分鐘拉鋸激戰，才分出高下。
第1盤打了34分鐘，費爸靠著第7局破發，先聲奪人搶下首盤；第2盤打了42分鐘，納達爾2破費爸發球，費爸雖回破1次，但仍屈居下風，納達爾扳成平手；第3盤打了41分鐘，費爸明顯搶佔先機，在第2、第5局兩次破發後，再下一城，取得2比1領先；第4盤打了40分鐘，納達爾的戰鬥韌力發功，在第4局破發下，討回顏面，兩人又戰了個半斤八兩。
決勝的第5盤打了61分鐘，納達爾率先在1局破發，但上旋強球落地後彈跳過高，球質雖重但球速變慢的弱點被抓住，費爸在6、8兩局成功破發，後來居上以6比3再下這盤，拿下整場勝利。
費爸在賽後說：「這是我生涯的里程碑，跟納達爾對戰始終都是史詩比賽。納達爾一直是我生涯最大的背上刺。網球是艱苦的運動，沒有平手可言。如果可以有平手的話，我今晚會非常高興接受平手和局，與納達爾並列冠軍，真的。」
費爸並慰勉納達爾說：「納達爾繼續快樂打球，網壇需要你。」1060129
(中央社)
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