全面啟動領袖外交 川普追求速度走險路
美國總統川普執行力超強？上任才第9天即全面啟動領袖外交，外界譏諷這樣的速度感，或許是長年經商所累積而成，卻未深思熟慮自己身為超級大國領導人的影響力。川普忙著與外國領導人打交道，但他的外交舵手國務卿既未就任，國務院的主要高層也未還敲定。
根據共同社報導，川普28日接連與日本、俄羅斯、德國、法國等主要國家領導人舉行了電話會談。上任第9天便全面啟動領導人外交的背景之一，是他在長年經商中養成對「速度」非同尋常的追求。
有人質疑，川普的一舉一動，並未慎重考慮超級大國領導人的影響力，他的一句話將對世界造成多大的影響。
川普在28日周末例行電視講話中自誇，「我們每天都在實踐對美國國民的承諾。大家都在談論著本屆政府正在以創紀錄的速度開展工作。」
當天川普很光彩地同世界主要國家領導人舉行電話會談，但他的外交「領導人」國務卿既未上任，國務院主要高層也還沒敲定。
美媒批評說，川普無視眾多規則成為了總統，現在依舊用隨心所欲的方式開展外交。川普一位多年老友也說：「他被認為是一個『有行動力的男人』，贏得了信任與稱讚，但他的行動有些過快。或許並沒有徹底考慮清楚。」
某美國權威報紙諷刺川普，「經營政府像經營自己的公司和選舉運動，沒有劇本，全憑以一時情感衝動……。」
(中時電子報)
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