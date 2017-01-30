2016回顧！最胸女模絕版全裸寫真再發行
被封為是「最胸女模」的艾蜜莉拉塔雅寇斯基（Emily Ratajkowski）先前在未成名前因為曾拍過火辣全裸寫真，沒想到這本絕版寫真，竟然在去年未經她同意重新發行，引發大肆討論。
艾蜜莉拉塔雅寇斯基憑藉著MV《模糊界線》一裸成名，後來更是接演了電影《控制》，在片中演出班艾佛列克的火辣外遇對象；而她向來不缺爭議新聞，讓她成為近幾年新興的話題女星，只是去年她在未成名前所拍的全裸攝影集被重新發行，讓她相當不是滋味。
莉拉塔雅寇斯基對全裸寫真又被出版很不滿，砲轟攝影師Jonathan Leder拍攝的這組照片，根本沒有經過她的同意，「這是違法的、根本侵犯我！」強調要如何展現自己的身材，「應該由我自己決定！」
不過莉拉塔雅寇斯基在今年的金球獎上卻很會替自己製造話題，穿著黃色高衩禮服的她，在走上紅毯時故意大動作掀裙，「意外」露底製造話題，也讓人很佩服她的手段。
(專題報導)
關鍵字：自己
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