《專訪》放下製作人身段 沈玉琳身段歸零耀升荒謬大師
沈玉琳談話風格幽默、激動，經常搭配誇張動作，深受觀眾喜愛，是各大綜藝節目的常客，而沈玉琳成為藝人之前，當了25年幕後製作，當年因節目陸續喊卡還負債，當時也讓他有點不知所措，而轉變的關鍵是，有次沈玉琳到節目探班，看著一群藝人錄影結束，沈玉琳看著他們若有所思，一個念頭之間決定從製作人轉當演藝人員。
從幕後製作人轉到藝人身分的沈玉琳，一開始難免不熟悉，沈玉琳也要學著放下製作人身段，起初還有適應問題「以前是我發錢給他們，身段總要歸零，總不能擺出製作人的樣子，也要一起跟他們玩遊戲、被扒頭、故意跌倒等等」，從幕後到幕前，除了沈玉琳不習慣外，當沈玉琳與其他明星排排坐時，甚至還有藝人仍對他敬畏三分。
沈玉琳想起當年當製作人時，常勸藝人「演什麼像什麼」、「放掉你的包袱」，他也告訴自己「現在已經不是製作人了，你要當藝人就當得像一點」，心中有這樣的信念，因此沈玉琳幕後轉幕前的適應期還算短暫。
沈玉琳擔任製作人時，常鼓勵新人要做自己，成為藝人後他也展現真實個性、做自己，而沈玉琳除了當通告藝人外，橫跨主持、演戲、演講，也成為嘻哈歌手，去年發行單曲《人狗情未了》大獲好評，洗腦單曲點閱衝破百萬，還擁「荒謬大師」稱號，沈玉琳演藝事業「琳」設限，多元化擴展，成績相當亮眼。
(專題報導)
關鍵字：沈玉琳
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