2017依舊是LIVE年！你絕對不能錯過的演唱會

2016年有許多大咖輪番開唱，年初就由出道多年首次攻蛋的「甜心教主」王心凌打頭陣，中間更有久違小巨蛋舞台的陳奕迅和劉若英，甚至是大咖雲集的「超犀利趴」以及為同志發聲，由張惠妹領軍開唱的「愛最大」演唱會，以及暫別歌壇的「姐姐」謝金燕搶攻高雄巨蛋，最後再由長達五年未在台北開唱的五月天，一連九場復刻演唱會，為2016劃下完美句點，接下來2017還有那些大咖將在台灣開唱，更是讓歌迷引頸期盼。

張惠妹轉戰高雄巨蛋開唱，一樣創下秒殺佳績。(圖/本報系資料照)

張惠妹2015年在台北小巨蛋舉辦「烏托邦世界巡城」演唱會，搖滾區拉起整面彩虹旗的壯觀畫面，至今仍讓粉絲念念不忘，不過由於《三天三夜》等嗨歌會讓場內萬人狂跳，造成地面震動引起居民抗議，因此被列入黑名單，也讓張惠妹另尋其它場地開演唱會，今年就選中高雄巨蛋，一連六場「aMEI 烏托邦2.0慶典」 世界巡迴演唱會，不僅歌單全面更新，《三天三夜》一曲也不用擔憂被列入禁唱歌曲，保證給歌迷更衝擊的「視聽覺」享受。

五月天剛結束九場復刻演會，三月又將展開全新巡演。(圖/本報系資料照)

「亞洲天團」五月天將於今年三月舉行巡迴演唱會，不僅是為了宣傳第九張專輯《自傳》，更是為了紀念成軍20周年的里程碑，據悉五月天不僅將演出內容全面更新，演唱會中的串場電影早在一年多前，五位團員就集思廣益發動構想，其中劇情和場景可說是「處處彩蛋無極限」，因此被視為最高機密，五月天在硬體方面更是不計成本，不僅製作費高達2億，舞台屋頂更要價6千萬，由於此次移師到高雄世運主場館，主唱阿信更邀約五迷到高雄「盡情地跳！」把台北場跳不到的份一口氣補回來，精采度絕對是大大提升。

張學友事隔多年，再度重返台北小巨蛋開唱。(圖/本報系資料照)

「歌神」張學友今年將在台灣舉辦「A CLASSIC TOUR」巡迴演唱會，門票開賣時不僅從創下秒殺紀錄，場次更從原本四場加到六場，再次見證歌神魅力依舊未減，這次張學友也將首次挑戰四面台，甚至會將過去歌曲、舞蹈或是經典橋段整理後，將再次重新呈現在舞台上，張學友更誓言希望這場演唱會未來將成為所有歌迷心中的「經典」，屆時有多少歷年經典好歌喚起歌迷的青春回憶，就請歌迷好好期待。

酷玩樂團演唱會號稱「一生必看一次」。(圖/達志影像)

英倫天團「酷玩樂團」，不僅名列歌迷「最想看的國外藝人來台演唱會夢幻名單」，更號稱是「一生必看一次的演唱會」，今年總算將一圓樂迷的夢想，四月將於桃園高鐵站前廣場開唱，門票開賣當天果然掀起搶票熱潮，不僅預售開賣就秒殺，加場門票也在15分鐘完售，「酷玩樂團」不僅將呈現最具動感的英式搖滾魅力，更常在演唱會過程移駕到延伸舞台近距離互動，讓歌迷情緒沸騰到最高點，此外最經典的《The Scientist 》、《In My Place 》等代表作，更是巡演中不可或缺的曲目，加上演唱也會呈現灑紙花、放煙火等具「視覺」效果的橋段，如此精采的演唱會若不前往朝聖，是否太對不起自己了呢?

徐佳瑩聲勢水漲船高，演唱會將吸引歌迷前往朝聖。(圖/本報系資料照)

徐佳瑩在《超級星光大道》脫穎而出，而在比賽中的自創曲《身騎白馬》更被譽為已有職業級的水準，不僅屢獲不少海內外獎項，更入圍第24屆金曲獎「最佳國語女歌手獎」，尤其去年獲邀參加《我是歌手4》後，人氣再度攀升，出道即將邁入第7年的她，也宣告舉辦四月將舉辦《是日救星巡迴演唱會》，徐佳瑩除了堅強創作實力，以及細膩嗓音是賣點之一，她常不按牌理演出更是常掀起演唱會高潮，像她曾以一襲誇張裝扮登台，並將蔡依林的《迷幻》和周杰倫《公公偏頭痛》及自創曲《拉拉隊》揉合成組曲，呈現出來的效果為演唱會大加分，此外更在舞台上大玩Cosplay，穿著和服演唱台語歌《內山姑娘要出嫁》，更在演唱日本演歌《日本曲》時，首度挑戰唱跳歌手，不同以往的突破演出，可說讓歌迷眼睛為之一亮，如果想體驗徐佳瑩獨特的舞台魅力，不妨掏出荷包好好地聆聽這場充滿「驚奇之旅」的演唱會。

(專題報導)