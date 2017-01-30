《專訪》屢捲入氣象主播大戰 林嘉愷憶首次連線：亂七八糟

林嘉愷平時都在攝影棚背板前，為觀眾剖析氣象資訊。(圖/蘇士亨攝)

氣象主播林嘉愷憑藉專業剖析，讓他擁有不可挑戰的權威，但是近幾年颱風襲台，由於各台預測資訊落差，造成各主播看法分歧，也意外在臉書隔空交火，林嘉愷更是屢次無端捲入戰火，對此他歸咎於「賭博式」預測造成此現象，畢竟聳動的內容標題，總是較吸引媒體引用大作文章，藉此更能搏取版面，雖然難免預測失誤會引發網友撻伐，不過林嘉愷表示閱聽眾總是健忘，時間過了便會淡忘，但對於被網友大讚「神預測」，林嘉愷不歸功於自己有多厲害，而是總是以穩定度較高系統數值為依據，加上播報前會與過往資料多做比較，預測結果自然與實際狀況相差不遠。

雖然常成為主播大戰的「常客」，不過林嘉愷在新聞界征戰的事蹟也多不勝數，像是2016小年夜台南大地震，在主播們尚未趕到新聞台前，林嘉愷便親自坐鎮兩小時，不僅領先各台播報第一手災情，臨危不亂的專業播報，更是被PTT鄉民推爆，但最令他印象深刻的經歷，就是剛轉戰新聞圈不到一個月，還為熟悉電視台運作就遇上921大地震，他回憶當天趕到公司時，由於整棟大樓停電，讓他一路從地下2樓狂奔到15樓，抵達辦公室時整整癱軟2分鐘才有辦法行動，但當時副控室無法運作開棚，他便克難把SNG車當作攝影棚播報，事隔沒多久碰上中秋節，他再度被派到外場連線，由於不知道SNG連線有秒差，事後才知道聲音與畫面完全對不上，對於自己的連線「處女秀」，他笑笑給自己四個字評價「亂七八糟」。

雖然經歷過無數大小地震，但林嘉愷表示卻是最難以預測的天然災害，發生時一般民眾「逃」是最上策，不過新聞主播卻只能收起慌張情緒，持續傳遞最新訊息給觀眾，不過對於首次遇到突發狀況的新生代主播，難免會在主播台上自亂陣腳，對此林嘉愷也研發了「密笈」，他耗時近一年時間統整資料，做了近百張分析圖，讓主播遇到地震都能照著「步驟」，準確無誤地提供資訊給給觀眾，至於這份「密笈」有無派上用場?林嘉愷表示連他一年地震連線都不到十次，對於主播而言可能連一次都沒有，這些「密笈」可能都已經躺在垃圾桶裡。

(專題報導)