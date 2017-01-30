遠離戰火 敘利亞巧克力店在匈牙利重獲新生

巧克力。(圖\Shutterstock)

敘利亞內戰爆發後，當地著名糕點店老闆葛洛(Bassam Ghraoui)眼見情勢越來越糟，將全家移居到匈牙利，現在即將在首都布達佩斯附近開設新的巧克力工廠。

根據路透社(Reuters)報導，葛洛的糕點店製作出來的巧克力，過去號稱是世界級美食之一。根據該店網站，葛洛的工廠一度有超過250名員工，每天都用精心篩選的原料如西非的可可豆、敘利亞產的杏仁、核果、杏和柑橘等，製作各式巧克力和糕點。但敘利亞內戰爆發後，他在敘利亞的工廠產量幾乎降到零。

現在葛洛在其位於匈牙利議會對面的辦公室表示，他新的巧克力工廠將使匈牙利成為歐洲數一數二的巧克力外銷國。

現年62歲的葛洛，其家庭自1805就在敘利亞首都大馬士革創業，但葛洛自1990年代起就開始在匈牙利經營非甜點類的生意。敘利亞內戰爆發後葛洛就取得了匈牙利國籍，在布達佩斯買了一 間房子，並且在2015年8月把家人都帶到匈牙利。

雖然匈牙利在2015年建築邊境圍牆，阻止逃離戰爭和貧窮的敘利亞難民往歐洲逃難，但葛洛表示政治並非他的專長，他表示他在匈牙利獲得的待遇很好，他並非難民而已成為匈牙利國民。

他已經在距布達佩斯東邊60公里外的城鎮Hatvan建立的巧克力工場，該工廠即將在今年年底正式啟用，預計將創造540個工作機會、一年製造出7,500噸的巧克力。葛洛和3家公司共同投資2,500萬歐元在這家工廠上，匈牙利政府也提供約500萬歐元的資助和稅務補助。

過去葛洛的糕點曾得過世界級大獎，2005年在巴黎的巧克力展中獲得特殊榮譽，但敘利亞內戰使得他在大馬士革郊區的工廠產量大跌，降到不到和平時期的0.5%。葛洛在考慮過好幾個國家後，決定移民到匈牙利，不只是因為匈牙利的勞工素質、稅法等，也是因為匈牙利鄰近西歐市場。

葛洛表示，現在他在敘利亞工廠的產量已經非常稀少，因為敘利亞的情況很糟，雖然他對自己來自於敘利亞的出身感到驕傲，但將把所有的精力和注意力集中在新工廠上。

(中時電子報)