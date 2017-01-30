2017最強續集襲來 這些超級電影不補絕對不行！

2017大片年將襲來，其中續集作品不少，可趁年假「複習」舊作做好迎接新作的準備。(取材自電影官方臉書)

年假說長不長，說短其實也不短，在街上年味兒稀薄的現代，應該有不少人選擇窩在家裡養精蓄銳，壞處大概是閒得發慌但也只能陪長輩看一些老梗綜藝節目，或將收視選擇權交給電影台，但其實年假非常推薦拿來為來年的新電影做準備，因為2017整年待上映的新片強到一個不像話，其中有不少續集電影推出，都是不容錯過的一時之選，為了好好享受這些鉅作，進行一個複習的動作有其必要，才能爽爽看啊！

《玩命關頭8》具有多項指標性意義，除了是保羅沃克離開後的首作，更有影后莎莉賽隆可看。(翻攝自《玩命關頭》官方臉書)

《玩命關頭7》→《玩命關頭8》

《玩命關頭》系列電影，在2013年主角之一的保羅沃克(Paul Walker)因車禍意外身亡、導致第7集拍攝工作一度停擺後，所幸靠著保羅的弟弟們跟高超的後製特效，完成了第7集作品，也是目前《玩命關頭》系列作品票房最高的一部，本有消息傳出，因保羅的逝世，故事將在這一集畫下句點，然在製作方與馮迪索的堅持下，宣布本系列將拍好拍滿10集！

也因此，《玩命關頭8》具有多項指標性意義，這是保羅離開團隊後，象徵再出發的首部作品，而雖然少了他，但卻有影后莎莉賽隆(Charlize Theron)加盟，結合性感與力量之美的她，可不是來這系列演花瓶美女的《瘋狂麥斯》女戰士芙莉歐莎將站在「唐老大」馮迪索的對立面，讓人超期待兩人飆演技、飆動作戲的精彩畫面！

2年前《金牌特務》颳起特務片新風潮，影迷早已等不及要看更進化的伊格西了。(翻攝自《金牌特務》官方臉書)

《金牌特務》→《金牌特務2》

在《007》、《不可能的任務》等經典特務片中殺出一條血路的，莫過於2015年推出的《金牌特務》，「kingsman」颳起一股濃濃的小清新英倫風，飾演主角伊格西的英國小鮮肉男星泰隆艾格頓更是一夜暴紅，《金牌特務》旋風瞬間席捲全球，看得人欲罷不能，也因此，第二集應運而生了！

當然，核心人物「伊格西」仍由泰隆繼續擔綱，而讓人驚喜的，在第一集中領便當領得透徹的「加拉哈德」柯林佛斯，最終敵不過影迷的敲碗聲，將以某種方式在續集亮相，此外，這次金牌特務將拔營美國，帶來英美融合的獨特魅力，靠的是誰營造呢？除了原班底回歸之外，茱莉安摩爾、荷莉貝瑞、察寧塔圖等也確定加盟，看這卡司怎叫人不期待？

《惡靈古堡》堪稱電玩改編電影最成功的系列作，如今15年過去，爛帳將在此終結。(翻攝自《惡靈古堡》官方臉書)

《惡靈古堡5》→《惡靈古堡6》

看艾莉絲力戰史上第二快喪屍(第一名是《末日之戰》的手刀殭屍們)，說時遲那時快竟也要15年了，女主角蜜拉喬娃維琪也很神奇地沒怎麼變老，喪屍們倒是一直變厲害，終於在2017年，《惡靈古堡6》被定名為「最終章」，確定本系列將走到終點。

預告豪邁宣告：爛帳在此終結，多麼讓人放心又激情的一句話！是的，《惡靈古堡》系列這十多年來讓人歡呼過也讓人幹譙過，但此片就是有一種讓人不得不看的獨特魅力，想必部分功勞得歸功於無敵的「艾莉絲」扮演者蜜拉喬娃維琪，作為人類最後的希望，艾莉絲在這最終章，將拔營回到事件的起點「拉昆市」，跟保護傘公司及其製造出的「爛帳」喪屍們來場史詩級戰鬥，是說原是本系列支持者的影迷們，讓懸著的心放下也好，最後致敬也罷，非但不能錯過這一集，還要從頭複習起這15年的恩怨，加之這集還有李準基加盟，沒看過《惡靈古堡》系列作的人們，也推薦進場一睹歐巴大戰殭屍的風采！

休傑克曼拒絕再玩，此集將是看他扮演金鋼狼的最後機會。(翻攝自《金鋼狼》官方臉書)

《金鋼狼2》→《金鋼狼3》

又是一個感傷襲來，千萬不要跟他十指緊扣Top 3的「金鋼狼」休傑克曼，要在2017年跟這個角色say goodbye了，回歸成一個可以放膽大吃薯條喝可樂不怕身材變形的愜意大叔，休傑克曼日前已親自在推特證實，由於變身金鋼狼需要高強度的鍛鍊，這讓接近50歲的他吃不消，因此決意「引退」。

本集故事有別於以往血氣方剛、渾身是勁的金鋼狼，而是以美漫讀者相當推崇的《老人羅根（Old Man Logan）》作為基礎，在隱世、出世之間掙扎的金鋼狼，在使不使超能力之間掙扎的金鋼狼，此續集將展現休傑克曼善長的內心戲，當然也少不了漫威式精彩動作戲，但最重要的，就是本片真的是看休傑克曼版金鋼狼的最後機會了，不可錯過指數200%！

(專題報導)