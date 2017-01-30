健康50專欄：過年拚命滑手機 小心頸椎提早退化

臺大醫院復健部物理治療師林亞蓉示範肩頸保健操。(馬樹立攝)

健康50 - 超簡單體操 低頭族頸痛掰掰

過年期間在家沒事就拼命滑手機嗎？低頭族小心頸椎病變上身！！因為手機螢幕較小、拿的位置常比較低，容易誘使頭頸部前傾，長期維持不良姿勢容易導致頸部肌肉失衡、增加頸椎關節負擔導致退化、甚至頸椎神經根病變。研究顯示有頸部前傾姿的電腦族有兩倍機會得到肩頸痠痛。

螃蟹操，左右各10下。靠牆站，手臂外展90度，一手伸向天，另一手向下盡量貼近身體，動作時維持頭、臂、臀貼於牆面。(馬樹立攝)

投降姿勢，上下各10下。靠牆站，手臂外展90度，前臂貼於牆面，吸氣將雙手伸向天空，吐氣回到起始位置，動作時維持頭、臂、臀貼於牆面。(馬樹立攝)

頸部柔軟操，上下各10下。手下壓肩上背帶固定肩胛骨，將頭部倒向對側，再將頸部左右轉，牽拉頸部側面肌肉。(馬樹立攝)

臺大醫院復健部物理治療師林亞蓉表示，七至八成的人一生中曾經歷頸痛，尤其是電腦族，將近有三分之一會發生頸痛。根據芬蘭研究，青少年甚至兒童提早接觸到電腦相關用品，造成有26%青少年在尚未進入職場就有頸痛問題，一天使用電腦超過2到3小時會比完全沒有使用電腦的青少年多出1.3倍的機會肩頸疼痛，因此建議一天電腦使用量少於2至3小時。長時間注視螢幕，也會造成部分頸部肌肉過度緊張，產生肩頸痠痛，甚至導致頸椎提早退化。研究顯示，工作20至40分鐘，休息30秒，可減少頸痛發生，打電腦、滑手機，建議每半小時休息一下，做個肩頸保健操。

(中時電子報)