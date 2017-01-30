黃金剩女林志玲 被斷雞年復合老情人

演藝圈三大黃金剩女，只剩志玲姐姐還沒嫁。(本報系資料照)

台灣演藝圈「三大黃金剩女」林心如、舒淇去年相繼終結單身，找到Mr. Right，獨留「志玲姐姐」林志玲待字閨中，數度與舊愛言承旭傳出復合，皆被兩人否認，日前傳出與高富帥「小費翔」秘戀，也被志玲姐姐否認，稱只是新朋友。對此，從事命理研究20多年的命理師江嘉葉，就透露人美EQ高的林志玲，明年極有可能會與老情人復合。

林志玲與言承旭情纏14年，2010年錄湖南衛視《快樂大本營》時，曾因主持人唸了言承旭昔日為寫真書寫下的一段話「為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近，會那麼疼…」讓她感動不已，轉身拭淚。

先前斷言林志玲會在金雞年脫單的命理師江嘉葉，繼續從命理角度解析，稱林志玲今年有結婚緣但沒有感情緣，這代表她有極大的機會跟老情人舊情復燃，直言：「林志玲跟言承旭是最適合的，其實他們兩個很相愛。」

不過江嘉葉也說，林志玲與言承旭能否復合的最大關鍵，還是在她是否能包容兩人對事業看法不同，女方好勝心強、凡事想要爭第一，但男方個性不會去爭，覺得生活夠就好了，所以林志玲會認為男方不上進，「她明年有姻緣，但還是要看她自己取捨，不過林志玲很聰明，相信她會知道自己要的是什麼。」

(專題報導)