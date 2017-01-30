中國婚戀大數據：娶妻川妹子 嫁人北上廣

由馮小剛(左)導演、舒淇(右)主演的電影《非誠勿擾》在大陸超級熱門，還拍了續集。電影擊中了大陸青年男女在相親與婚戀問題上的焦慮心情，亦讓婚戀問題成為廣受討論的社會話題。圖為2009年第一屆兩岸電影展開幕式首映會。（圖／新華社）

大陸著名婚戀企業與網站所進行的常態調查數據顯示，「地域」是大陸婚戀市場上非常重要的指標，其中川妹子和北上廣男人最搶手。因此傳統上「娶妻當娶川妹子，嫁人要往北上廣」已不只是口耳相傳，而是確有統計上的基礎。另外，「怕老婆指數」、「丈母娘疼愛指數」都可以透過調查數據來顯示地域上的差異。

青年人的婚戀乃至組織家庭一向被認為是「終身大事」，尤其受家長們的重視，有賴科技進步，許多婚戀與家庭的刻板印象正受到大數據的檢驗。根據大陸零點指標數據、世紀佳緣、百合網等先後推出過相關婚戀調查報告，發現青年人擇偶時，地域是重要指標。

據大陸《新周刊》報導，大陸國家統計局1月20日公佈的人口調查結果，截至2016年年底，中國大陸總人口為138271萬人，其中男性70815萬人，女性67456萬人，男女性別比為104.98:100。

令人擔憂的是，單人一戶的比例從2004年的7.8%上升到2014年的14.92%，十年來提高了近一倍，這意味著單身人士的比例大幅上升，「脫光（棍）」的壓力成為新年期間父母與未婚子女緊張關係的主要來源，租異性朋友回家過年甚至成為婚戀市場上的熱門話題。

零點指標數據顯示，54.5%的男性和57.7%的女性在選擇伴侶時都傾向於本省份的老鄉。畢竟一樣的方言、共同的風俗、相似的生活環境與童年回憶，都增進了交流效率。不過，既然普遍都認為川妹子受歡迎、北上廣男性最搶手，實際的調查狀況如何？

最受女性歡迎前三甲：務實廣東男、溫柔上海男和北京豪爽爺們。

地域上四川妹子成為全國男同胞最想娶的外省姑娘，大陸作家王小波在小說《夜行記》說：「談到中國女人，和尚認為三湘女子溫柔，巴蜀女子多才……」不僅多才，天府之國更多美女。這得益於氣候溫潤、紫外線不強，嗜辣的生活習慣利於新陳代謝，妹子皮膚白皙可人。天府之國一向富裕，生活慢節奏能讓姑娘們有更多時間充實和打扮自己。人俏嘴巧，還做得一手好川菜，川妹子當然是「出得廳堂下得廚房」的首選。

圖為2012年在上海的一場名為「轉角遇到愛」的都市男女現場相親活動現場，該活動在亦在南京、北京等24個城市舉行，活動中還讓參加的女性著泳裝展示傲人身材。（圖／新華社）

調查發現，北京男人喜歡自稱「爺們」，熱情、幽默、好面子、講義氣是他們的特徵。在世紀佳緣的「脫光成功率全國排行榜」上，北京爺們奪得亞軍。許多女人認為，北京男人能侃，一起生活不會無聊——能說會道也是一門本事。

僅次於北京爺們的是溫柔上海男人。台灣作家龍應台曾經讚美：「上海男人竟然如此可愛：他可以買菜燒飯拖地而不覺得自己低下，他可以洗女人的衣服而不覺得自己卑賤。上海的男人不需要像黑猩猩一樣砰砰捶打自己的胸膛、展露自己的毛髮來證明自己男性的價值。」雖然這篇文章在上世紀90年代遭到許多人批評，但時至今日，上海男人的好形象仍深入人心——體貼女性、承擔家務、以家庭為重，相親調查也顯示，女性選擇上海男人的原因是「較溫柔」。

令人意外的是，最受女性歡迎的廣東男性，卻也是男光棍數量最多的省份。專家分析稱，廣東男性靈活務實、勇於冒險，經濟實力強，而金錢正是維持戀愛婚姻的必要因素之一。另外，作為男人，廣東男人與上海男人同樣有南方人溫和的個性，易得女性讚賞。相對而言，在相親版圖上，偏遠、經濟欠發達的新疆、西藏、貴州、廣西等省份，被選為理想伴侶的比例就低得多。

調查大數據：東北最「聽父母的話」，寧夏「妻管嚴」最多，河南女人最「怕老公」。

中國古代講究「父母之命，媒妁之言」，即便今日，父母對子女擇偶仍有重要影響力。據百合網調查結果，有85.4%的單身人士認為自己對另一半的要求符合父母期待，其中經濟條件是共同考慮的重要因素。而有近3成單身人士表示因父母的干涉致感情失敗而未能成婚。

重慶一所學校模仿電影舉辦真實版的《非誠勿擾》，邀請未婚青年男女進行集體相親活動。這類活動在大陸各地相當普遍，亦有專營舉辦此類活動的民間企業。（圖／中新社）

報告顯示，擇偶受父母因素影響最大是東北人，當父母與子女對婚姻產生意見分歧時，39%的吉林女性和18%的黑龍江男性都會選擇聽從父母的建議。而南方則以重慶人在戀愛對象選擇上最有主見。

零點指標的數據還指出，雖然有6成以上夫妻推崇平等互待，但仍有16.7%的家庭是「妻管嚴」模式，6.6%的家庭則以丈夫為中心。在「怕老婆」排行榜上，寧夏老公以29.6%的比例勇奪榜首，浙江以29%緊隨其後。一般被認最體貼老婆的上海老公，「怕老婆指數」反而落居第7。

老公地位最高的是河南家庭。參與調查的19.1%河南女性承認自己「怕老公」，也是參與調查的31省中唯一一個「怕老公」比例高於「怕老婆」比例的省份。

婚後家庭大數據：貴州、雲南、福建婆媳最不和諧，陝西女婿受丈母娘疼愛指數最高。

相親會在大陸廣受歡迎，競爭也很激烈，業者也想出許多花招吸引青年人參加，包括古裝、泳裝、才藝表演。圖為去年4月在濟南舉行的一場相親會上，年輕女孩們身穿古裝相親。（圖／中新社）

報導指出，婚姻是兩個家庭的結合，時下獨生子女居多，四雙眼睛盯著兩小夫妻的生活，處理與對方父母的關係成為困擾年輕人的問題，婆媳問題尤其麻煩。

世紀佳緣的調查顯示：在「結婚後是否願意跟對方父母住一起」的問題上，有超過60%的女性直接拒絕。零點指標則顯示：雖然戀愛之初有80.2%的媳婦獲得婆婆支持，婚後相處良好的僅餘6成。大陸各省中，以安徽婆媳關係最和諧，婆媳關係融洽度高達91.1%，而貴州、福建和雲南能做到和諧相處的不足4成。

相比複雜的婆媳關係，女婿與丈母娘的相處則好多了。數據顯示，大多數女婿獲得丈母娘認可，只有3.7%的女婿認為不受丈母娘喜愛。數據顯示，大陸最幸福的女婿集中在以陝西為首的中原地區，丈母娘疼愛指數高達91.5%，四川、遼寧、貴州則是墊底省份，有半數女婿沒有感受到來自丈母娘的喜愛。

「有錢沒錢，討個老婆好過年」，年節一向是未婚男女與父母相處時最難過的關卡。現代青年男女互動機會多，推動婚戀的活動也不少，因此真正阻礙婚姻的已經不是緣份，反而是組織家庭後的問題，其中又以經濟問題障礙最重，催促子女結婚的父母們應該很能明白這一點。

(中時電子報)