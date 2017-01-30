艷到出水！回顧2016紅毯她最美

這些女星去年現身典禮，美到讓人驚艷。（圖／中時資料照片；達志影像）

又到了新的一年，回憶去年名人的紅毯裝扮，有人每每一站出就是最美冠軍的保證，但也有人靠著絕佳氣勢和絕佳衣Q，靠著超棒眼光選出適合自己的服裝剪綵、花色、材質，成為無可取代紅毯典範，大家心中想到去年最美的裝扮又會想到誰呢？以下細數2016年獲得不少好評的美麗指標。

(專題報導)

許瑋甯一出現，往往是各大典禮的重點人物，去年金馬獎她以罕見的濕髮造型現身，配上近似雅典娜女神的服裝，真的有如女神降臨。（圖／中時資料照片）

影后舒淇一改前年被詬病像「蜘蛛精」的亮藍色禮服，去年以金色深V禮服現身，立刻奪得紅毯最辣，金色刺繡花紋加上復古紅唇，氣勢令人印象深刻。（圖／中時資料照片）

難得出席金馬獎的范冰冰，去年以寶藍色禮服加上近似經典「裘莉腿」的剪綵，看來相當大方典雅。（圖／中時資料照片）

去年金鐘影后柯佳嬿選擇一襲相當有童趣的白色旋轉木馬禮服現身，加上收的剛好的髮型，果然助她順利奪獎。（圖／中時資料照片）

吳亞馨去年以白色低胸高衩禮服亮相，更襯托出她的高顏值與性感，再露出修長美腿，豔冠群芳。（圖／中時資料照片）

去年以《一把青》奪冠呼聲高的楊謹華，雖最後憾與金鐘獎失之交臂，卻以深V黑色長袖禮服頗獲好評，加上袖口的閃亮手環，更有畫龍點睛之效。（圖／中時資料照片）

可愛大方的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）去年以鮮紅色Dior禮服出席金球獎，服裝剪裁簡單，卻別有心機，除了巧妙小露側腰，也將她的比例修的近乎三七分，相當完美。（圖／達志影像）

去年開完巡迴演唱會，宣布為陪兒子將暫停巡演的愛黛兒（Adele），去年以黑色亮片禮服踏上葛萊美紅毯，相當大器又顯瘦，且看起來穿著上相當舒服，很符合她率真的性格。（圖／達志影像）

雖然艾瑪華森（Emma Watson）宣布今年將為研究女權息影不接工作一年，但很快我們就能見到她去年拍好的作品《美女與野獸》，一向相當有智慧的她，去年以有機棉和回收材質的禮服現身「Met Gala」晚會，美麗又兼具環保性。（圖／達志影像）