感受在地人生！世界上5個最接地氣市集

迷宮一般的大巴扎擁有4400多間店鋪，最搶眼的莫過於各色手繪的工藝瓷盤、瓷花瓶和手工地毯。(美聯社)

瑪律薩什洛克港週末魚市圍繞著港灣懶懶的一字擺開。(圖/maltauncovered.com)

博蓋利亞市場據稱是歐洲最大的菜市場，店家將水果、蔬菜、糖果擺得整齊又富韻律。(美聯社)

到各國旅行，若想感受當地最真實的生活面貌，屢試不爽的絕招還是往菜市場裡鑽。集市是城市生命力的集散地，存放著城市最親切的一面，存放著城市最新鮮的一面。

博蓋利亞市場

博蓋利亞市場據稱是歐洲最大的菜市場，西班牙作家蒙塔爾萬將它形容為「一個充滿感官體驗的大教堂」。這裡有水果、蔬菜、糖果，而且都被店家擺得整齊而又富韻律；除此之外，還有賣海鮮、火腿，以及各種小吃排擋，個個極富特色。

逛完一圈之後，建議大家到著名的皮諾丘酒吧(Bar Pinotxo)享受西班牙道地的Tapas，這裡每天都會根據當日菜市場的食材供應準備好兩三種菜式。食客只需告訴老闆你的個人偏好，隨後一杯金黃啤酒和美妙的西班牙小吃就擺到你的眼前。

瑪律薩什洛克港週末魚市

馬爾他(Malta)比鄰藍得醉人的地中海，旅人除了能在這欣賞到豐富的古跡和精美建築，走進瑪律薩什洛克港(Marsaxlokk)的週末魚市，更會被荷魯斯之眼迷倒。

這個距馬爾他首都瓦萊塔(Valletta)約10公里的魚市，周日清早是店家和主顧們默契的約會時刻，出海數日的漁船滿載而歸，帶來了各種新鮮的大蝦和八爪魚。才八九點，已是車水馬龍，整個魚市就圍繞著港灣懶懶的一直擺開。

恰圖恰週末跳蚤市場

曼谷的恰圖恰週末市場，據說面積足足有80個足球場那麼大，分27個購物區，攤位超過1.5萬個，而且週邊還在持續擴建中，已被列為金氏世界記錄中最大的跳蚤市場。這裡的商品從古董、紀念品、花卉，到飲食、服裝、飾品、寵物，幾乎包括了所有想得到的小商品。

伊斯坦布爾大巴扎市集

多少世紀以來，大巴扎市集都是整個伊斯坦布爾的城市之心，年接待量旅客量超過9000萬人，堪比埃菲爾鐵塔有過之而無不及。在經典的土耳其拱頂籠罩下，迷宮一般的大巴扎擁有4400多間店鋪，65條街巷。數公里阡陌交錯的通道被五顏六色的商品填滿，整個集市縱橫跨越七、八個街區，在這裡悠蕩可以風雨無阻可以無論晨昏。

集市中經營金銀首飾、皮毛、地毯、食物、香料、土耳其特色銅器精品、各色工藝品、紀念品，最搶眼的莫過於各色手繪的工藝瓷盤、瓷花瓶和手工地毯。最有趣的是那些拎著鐵盤送茶水的小販，香濃的土耳其咖啡或者紅茶經他們遠遠送來，仿佛這裡不是市場，更像是某個蘇丹宮殿。

安帕瓦水上市場

想要體驗泰國人的悠哉生活，千萬別錯過安帕瓦水上市場，集市從岸邊一直鋪展到水中間。各色輕舟運客或售貨，乍看上去亂糟糟一片，但只要身處其中，就會發現許多有趣人事物。在這裡可以嘗到各式各樣的熱帶水果，泰式經典小吃以及平價海鮮。

你也可以在河岸邊找家餐廳，坐在竹蓆上享受下午茶，愜意地看著河中央疾舟掠過，堤邊的繫舟隨漣漪搖擺，仿佛在替主人招攬來客。

(中時電子報)