演藝圈傳說！床上功夫威猛的大明星
演藝圈不少明星是出了名的「肉食系」，床上功力更是傳言中的威猛，身為外人當然無法真的體會。不過外國有網站從平時的爆料以及「知情人士說」，整理出幾位堪稱在床上擁有絕活的藝人。
小賈斯汀
加拿大天王小賈斯汀向來可說是緋聞製造機，不論是認真的感情或是一夜情，他總能參與其中。過去她曾爆出召妓，還被一位巴西女模拍下短片，讓此事造成轟動，同時間她更替小賈的床上功夫掛保證，讚他身材結實、精力旺盛；而先前也有跟他發生關係的女性出面爆料，但幾乎一致都是高度評價！
琳賽蘿涵
「琳賽蘿涵」四個字也許與小賈斯汀一樣，都成為麻煩代名詞。但琳賽蘿涵的床技過去就一直有傳聞十分厲害，加上她過去曾曝光一組一長串床伴名單，不乏許多大明星都名列其中，且她的前男友還曾不約而同出面爆料，指琳賽蘿涵「整晚都不會累！」
約翰梅爾
這位音樂才子在創作上很有天分，情場上他也是高手，過去交往的對象包含凱蒂佩芮、泰勒絲等人，前女友名單數不完的他，也早有「性愛高手」的封號，曾有知情人士出面替他背書，笑稱「那些跟約翰睡過的人，都說那是自己人生最棒的一次。」
蕾哈娜
外型很奔放的蕾哈娜，過去就曾公開自己很享受被鞭子鞭打的感覺，他與前男友克里斯小子還曾被爆在床上「非常契合」，據悉她還非常喜歡玩角色扮演，尺度超級豪邁。
(專題報導)
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