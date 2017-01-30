這些大咖喊「退出」 酸民可怕到什麼程度？
藝人一舉一動都備受矚目，演藝圈許多明星會透過臉書、微博等，分享生活大小事、與粉絲互動，大展親民作風，不過藝人樂與網友在網路上接觸時，卻也會遭受酸民攻擊，演藝圈就有幾位藝人因此退出微博。
美魔女潘迎紫（娃娃）駐顏有術，皮膚緊緻、光滑，被封為美魔女始祖，不過她日前在微博消失2年多，直到去年底才重啟微博帳號，潘迎紫表示，她曾被粗言穢語問候，讓她忍無可忍，只好關閉微博，不過潘迎紫也常收到粉絲關心問候，讓她很感動，決定再經營微博。
歌手那英個性直率，不過她日前因挺好友王菲演唱會，為王菲打氣「必須不緊張啊！」卻遭酸民攻擊「老妖婆」、「辣陰，隔著螢幕都能聞到味」，那英被激怒回擊「滾蛋！爛人」、「新的一年，你要繼續當爛狗屎」，那英還因此關閉微博留言功能，並在微信宣布退出微博。
橫跨歌壇與戲劇的大陸男星井柏然，自從認愛大陸女星倪妮後，卻屢被酸合約情侶，去年9月他參加完喬任梁告別式後，突在微博曬出「微博再見」4字，井柏然無預警退出微博，更是讓粉絲震驚不已。
(專題報導)
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