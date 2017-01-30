異域風情（3） 馬印農曆過年習俗

一樣有諸多華人的馬來西亞，也有發放壓歲錢的習俗。（達志影像/Shutterstock）

擁有龐大華人族群的馬來西亞和印尼，和中國、台灣等地一樣也同樣慶祝農曆新年，但受到當地不同習俗和政治局勢影響，海外華人的春節習俗往往保存更多，也更加傳統。在馬來西亞，華人農曆春節是聯邦全境的公共假期；在印尼的華裔更是長年受到政治當局質疑，自戰後蘇哈托（Suharto）執政時期是完全被禁止公開慶祝，直到2002年梅嘉娃蒂（Megawati Sukarnoputri）總統上台後才讓華人的春節成為官方假日。

舞龍舞獅是印尼與馬來西亞華裔慶祝農曆春節的重要元素之一。（達志影像/Shutterstock）

馬來西亞的華人農曆春節是全國公共假期，共有2天的休假，從除夕前就在吉隆坡、濱城等地的商場與公共場合充滿著濃濃地年節氣氛，更有放煙花、看獅舞表演、逛廟會、聽戲曲、賞花燈等熱鬧的活動，各地也掛起中文撰寫的春聯，有些更搭配馬來文字擴大過節族群。比較特別的是，馬來西亞華人大年初一至十五的習俗仍與大陸、台灣民眾不同，包含初四拜財神，如果有老闆想辭退員工，當天就不會找他來參加祭祀，類似台灣的「雞頭」尾牙習俗；年初七是特別的「人日」，這天要尊重每一個人，不隨意罵人、處罰，甚至官方判刑處罰都會避開這一天。

馬來西亞的農曆春節，也一樣有舞龍舞獅和鼓陣的熱鬧表演。（達志影像/Shutterstock）

農曆春節一樣會吃炸年糕的馬來西亞與印尼的華人。（達志影像/Shutterstock）

印尼的華裔在二戰後，長時間被前總統蘇哈托大力壓抑下，不但被禁華文學校、華文報刊，連各種農曆節日都被禁止慶祝。但在2002年梅嘉娃蒂總統上台後，重新解禁並正式讓華人的春節成為官方節日之一。印尼華人紛紛在除夕前，趕辦年貨、掛起春聯和吉祥吊飾，包含雅加達、棉蘭和泗水都是華人聚集的重鎮。但由於多數的印尼華人已不太懂中文，即便能聽能說，也多半僅能使用母語的廣東話、客家話或福建話，故許多春聯和新年的擺設也會配上印尼文註解。至於年節中最特別的一天也是年初七，遵循潮汕地區的傳統，會使用蔥、蒜、韭菜、芹菜等7種青菜加入當天的食物內，寓意保佑眾人來年都能吉祥如意並順風順水。

寫有印尼文的農曆春節吊飾。（圖/ah Giap網站）

前往雅加達寺廟，虔誠上香祈求來年福氣的印尼華人。（達志影像/Shutterstock）

對於年節習俗愈來愈簡化的我們來說，這些海外華人的春節往往保有更傳統且完整的習俗和飲食文化，對於當地文化的壓力和競爭下，強調團圓的春節，也等於一個文化的向心力與認同感，如果未來有機會，不妨前往東南亞諸國體驗看看，這些既保有傳統習俗又融合多元文化的海外春節吧！

(中時電子報)