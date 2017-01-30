長江後浪推前浪！2017美女主播潛力股是她
主播台上競爭激烈，女主播外型一個比一個出色，不過繼張宇、楊伊湄、吳依潔相繼退出新聞圈後，被譽為「吳依潔接班人」的25歲壹電視主播虞承璇，也成為PTT鄉民心目中看好會大紅大紫的新生代主播之一。
虞承璇靠著空靈外型與姣好身材，加上父親是前國防部發言人少將虞思祖，讓她甫踏入新聞圈就備受關注。不過她也坦言，雖然爸爸是前國防部發言人，但她並未因此有什麼特權，只覺得長大後竟然跟爸爸成為同行，相當奇妙。
由於在PTT討論度極高，虞承璇去年12月就曾在臉書親自回應鄉民愛戴，透露其實自己也是使用PTT長達7年的資深鄉民，高中時看到自己照片登上表特版，感覺很奇妙，更因為有人批評也有人稱讚，讓她知道自己對別人的評價有著超乎常人地在乎。
最後虞承璇也PO出與「八卦版女神」四叉貓合照，透露之前去採訪一場抗議，看到四叉貓路過，以小粉絲的心情上前合照，也感謝願意對她友善的人，親切態度再次擄獲鄉民心。
(專題報導)
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