日本40歲繭居族 平均足不出戶達22年

繭居族，形容人不出社會、不上學、不上班，過著封閉的生活。日本國立精神神經醫療研究中心定義為：「由於各種因素，參與社會活動的機會減少，長期未就學或工作接觸自家以外的生活空間之狀態」。日本民間團體調查發現，縱然有些人曾接受幫助，最後仍然重新回到隱蔽的生活。

日本「KHJ全國繭居族家屬聯合會」去年起開始對61名40歲的繭居族做調查，近日公布報告，他們平均在家不出門的時間長達22年，大多過著日夜顛倒的生活，半數人曾接受政府或醫院協助，少數人有暴力傾向。

日本內閣府2016年9月曾公布調查，全國15歲至39歲的組別中，有將近54萬的繭居族。

(中時電子報)