春節出遊!北市大溝溪森林祕境 瀑布洗滌心靈
春節大魚大肉之外，不妨去郊外走走消耗卡路里。北市內湖區大溝溪有豐富的自然生態，溪畔步道坡度十分平緩好走，腳力不好的人也能輕鬆走完全程；到達上游圓覺瀑布時，可駐足觀景平臺，觀看數條白簾般的細絲流水，涓涓而下，洗滌巨石，感受自然負離子洗滌身心靈的快感。
大溝溪屬於自然形成溪溝，上游區域覆蓋次生林林相，成為生物多樣性理想棲地，蘊含藍鵲、翠鳥、小白鷺、五色鳥、夜鷺、台灣特有種馬口魚、面天樹蛙、中國樹蟾、拉都希氏赤蛙、台灣黑星小灰蝶、端紫斑蝶、玉帶蔭蝶、黃斑鐘蟋蟀、水丁香、雙面刺、野桐、月桃、野薑花、筆筒樹、鵝掌柴等數十種生物與植物，豐富的生態資源，數都數不完。
北市工務局大地工程處已於溪畔建置步道，建議大家登山健行之餘，也能放緩腳步觀魚賞鳥；幸運時，還能觀察到背部羽毛呈藍色金屬光澤的翠鳥，佇立溪石捕魚的畫面。
大地處土石流整治科黃廷昭說，大溝溪自標高485公尺的白石湖山往下流，經由圓覺瀑布往南流至住宅區，經過大湖山莊街道路下方箱涵匯入大湖公園，流域長約3,500公尺，集水面積340公頃。曾於88年溫妮颱風及90年納莉颱風期間，驟大降雨及尖峰超高水量，湧入大湖山莊街箱涵，超過雨水下水道排放容量，無法及時宣洩，造成當地居民生命財產嚴重損害。經過工務局水利工程處以總合治水中游減洪策略，建置大溝溪生態治水園區，徹底解決山洪水患，搖身一變為生態溪溝！
若民眾欲至大溝溪一遊，建議搭乘捷運文湖線至大湖公園站，沿大湖山莊街走到底，到達大溝溪生態治水園區，再沿溪而上，即為大溝溪溪畔步道登山口。
(中時電子報)
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